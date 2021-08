Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 31 agosto alle 6:00 di mercoledì 1 settembre, saranno chiusi, in modalità alternatva, gli svincoli 11 bis “Castenaso” e 11 “San Vitale”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-per chiusura svincolo 11 bis “Castenaso”: svincolo 12 “S.S.65 della Futa” o 11 “San Vitale”.

-per chiusura svincolo 11 “San Vitale”: svincolo 11 bis “Castenaso” o 10 “Roveri”.

Si ricorda che le suddette chiusure verrano effettuate in modalità alternata.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 1 e di giovedì 2 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Quartiere Lame” e lo svincolo 2 “Borgo Panigale”, in direzione di Bologna Casalecchio / A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Via Umberto Terracini, Viale Vittorio Sabena, Via Emilia Ponente, Asse attrezzato, Viale Palmiro Togliatti e di rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”, per proseguire poi in direzione Casalecchio / A1.