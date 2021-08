Sulla A1 chiuso per una notte o svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Milano, lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto e la A13 Bologna-Padova.

In alternativa, si consiglia:

-da Milano verso Casalecchio di Reno: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la S.S.9 Via Emilia in direzione Bologna centro, Via Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi, rientrare in Tangenziale allo svincolo 2, percorrere la Tangenziale in direzione Casalecchio e uscire allo svincolo 1 Casalecchio.

-da Milano verso Ancona/Padova: proseguire sulla A14 Bologna-Taranto.