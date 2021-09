A piedi nudi nel parco: pillole di storia sassolese all’ora dell’aperitivo, giovedì 9 settembre 2021 al Parco Ducale

Torna un nuovo appuntamento di A PIEDI NUDI NEL PARCO, Pillole di storia sassolese all’ora dell’aperitivo a cura di Luca Silingardi. Ritrovarsi assieme per conoscere qualche curiosità della nostra città e parlarne con un esperto, ma con la terra sotto i piedi, la propria terra, quella del luogo in cui viviamo.

E farlo a piedi nudi, sull’erba fresca del Parco Ducale, nelle sere d’estate, dopo una giornata di studio o di lavoro, magari sorseggiando un fresco aperitivo.

È questa l’idea di A piedi nudi nel parco, iniziativa promossa dai Servizi Culturali ed Associazionismo della Città di Sassuolo in collaborazione con l’ Associazione Rock’s.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 ore 18.30

La morte in città: cimiteri e sepolture a Sassuolo nel corso dei secoli

Un tema insolito per un affascinate racconto che ripercorrerà la storia delle sepolture in città: da quelle presso i campi santi, vicino ai luoghi di culto, agli avelli delle famiglie più importanti all’interno delle chiese, passando per le fosse suburbane destinate ai morti di peste e al cimitero ottocentesco, con i suoi tesori d’arte e i suoi retorici epitaffi…

PARCO DUCALE, ritrovo presso il TEMPLE BAR.

L’appuntamento è gratuito e sarà condotto da Luca Silingardi, curatore delle Raccolte Civiche d’Arte e Storia di Sassuolo. Non serve la prenotazione ma sarà necessario mantenere l’opportuno distanziamento. Gli associati all’Associazione Rock’s (tessera: euro 5,00, valida 5 anni) potranno ordinare e consumare (a pagamento) bevande e aperitivi durante la narrazione presso il Temple Bar.