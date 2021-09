Vignola, domenica 5 settembre Biciclettata popolare e Camper Ausl per le vaccinazioni senza prenotazione

Domenica 5 settembre torna a Vignola la Biciclettata popolare, giunta alla 41esima edizione. La manifestazione è organizzata dalle società sportive Pedale Vignolese ASD e Polivalente Olimpia Vignola ASD in collaborazione con il Comitato Gemellaggi, con il patrocinio del Comune di Vignola.

Si comincia alle 6.00 con le iscrizioni a Buongiorno Vignola 6.0, camminata di 4 km (A/R) che parte dall’ex mercato ortofrutticolo e arriva al Parco dei nuovi nati, a Campiglio, dove sono programmate le attività di risveglio muscolare al sorgere del sole, il tutto a cura del Centro attività Motorie e dell’associazione Banda della Trottola (contributo 5 euro per ogni partecipante).

Alle ore 8.00, all’ex mercato ortofrutticolo, si riaprono le iscrizioni per partecipare alla Biciclettata popolare, percorso ad anello di 22 km (A/R) che partendo da Vignola passa per Savignano e Spilamberto per ritornare poi a Vignola. E’ prevista una sosta ristoro, gestita nel rispetto della normativa anti-Covid, presso lo stabilimento CAMAƆ di via Trinità, a Vignola. Al ritorno le premiazioni dei gruppi più numerosi, della bicicletta più stravagante e dell’abbigliamento più originale (contributo adulti 4 euro, ragazzi fino a 15 anni 2 euro). Per evitare il formarsi di assembramenti prima della partenza, gli organizzatori anticipano la possibilità di iscriversi alla sola Biciclettata già al pomeriggio di sabato 4 settembre (ore 16.30/19.30), sempre nell’area dell’ex mercato.

Dalle ore 7.30 è, invece, possibile cominciare a iscriversi alla Camminata sulle colline dell’Unione Terre di castelli, camminata di 12 km (A/R) a cura dell’associazione alpinistica La Montagna Vignola (l’attività è gratuita). La partenza dall’ex mercato ortofrutticolo è fissata per le 8.30, il rientro alle ore 12.15.

In concomitanza con la manifestazione, in viale Mazzini a Vignola, sarà presente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 il camper dell’AUSL per le vaccinazioni anti-Covid. Sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose di vaccino anti-Covid o anticipare l’appuntamento per chi ne è già in possesso: sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità. La documentazione necessaria sarà consegnata dal personale sanitario presente. Al termine della somministrazione, verrà fornito l’appuntamento con data e orario per la seconda dose, che sarà effettuata nel Punto vaccinale di residenza del cittadino.

Per tutta la mattinata di domenica 5 settembre, infine, nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo, sarà presente il punto informativo AUSL- Modena Servizio Medicina dello Sport.

Ai partecipanti a tutte le iniziative verrà offerta in omaggio una mascherina serigrafata con il logo dell’iniziativa: gli organizzatori invitano i partecipanti a indossarla in tutti i punti di ritrovo e dove ci sia pericolo di assembramenti.