A San Pietro in Casale lunedì 6 settembre 200 dosi di vaccino anti Covid a libero accesso

Per far correre ulteriormente la campagna vaccinale, il Distretto di Pianura est, in linea con la strategia intrapresa dall’Azienda USL di Bologna, lunedì 6 settembre mette a disposizione 200 dosi di Pfizer che potranno essere somministrate in accesso diretto presso l’hub di San Pietro in Casale agli over 12 che non hanno ancora provveduto ad effettuare la vaccinazione o a coloro che desiderano completare il ciclo anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 gg dalla somministrazione della prima.

100 dosi di vaccino saranno rese disponibili alla mattina (dalle ore 8.30 alle 12.30) e altre 100 saranno rese disponibili nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30), presso l’hub di San Pietro in Casale, in via Conta 1.