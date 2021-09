Lavori RFI per l’eliminazione di un passaggio a livello a Pontecchio Marconi

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori propedeutici all’eliminazione del passaggio a livello di via Vizzano a Pontecchio Marconi (BO), che a regime sarà sostituito da un sottopasso pedonale con rampe per le bici a mano. Per consentire l’operatività del cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Bologna Centrale e Sasso Marconi e i treni sostituiti con autobus.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta. Regolare il servizio ferroviario fra Bologna e Vignola.

Saranno circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnate nel cantiere.

In particolare verrà rimossa parte dell’infrastruttura ferroviaria, per consentire uno scavo al di sotto dei binari e la posa del sottopasso. Seguirà il ripristino della linea ferroviaria e del corpo stradale.

Si tratta della fase di maggiore impatto dei lavori, che proseguiranno poi con la realizzazione delle rampe di accesso e l’attrezzaggio del sottopasso senza ripercussioni sul traffico ferroviario. Il completamento dell’opera è previsto nel 2022.

L’investimento di RFI, Società Autostrade e Comune di Sasso Marconi è di 1 milione e 200mila euro.