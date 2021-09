Muri poetici a Lavacchio: 16 i vincitori della Biennale di Poesia, primo Marco Bini

La poesia arriva Sui muri di Lavacchio: domenica 5 settembre, ore 16, nel piccolo borgo pavullese si terrà la premiazione della Biennale di Poesia indetta dal Comune di Pavullo in collaborazione col Poesia Festival. L’iniziativa, accanto all’omonima Biennale d’arte, mira a fare di Lavacchio un museo en plain air dedicato alle arti, sulla scia del progetto artistico che negli anni ’80 ha visto la messa in posa sui muri del paese di opere di pittura, scultura e mosaico da parte di artisti nazionali ed internazionali.

Sono ben 89 i poeti della provincia di Modena che hanno partecipato al concorso, decretando così il successo di questa prima edizione.

16 i vincitori, che per l’occasione leggeranno le loro poesie: Marco Bini primo classificato, a seguire Maria Elisa Servadei, Franco Insalaco, Giulia Colli, Giorgio Casali, Elisa Nanini, Fabrizio Tagliaferri, Rodolfo Mattioli, Agnese Galli, Fabio Chierici, Kevin Bedonni, Matteo Madrigali, Mauro Corticelli, Samantha Benedetti, Stefano Serri, Gianpaolo Anderlini.

A intervenire durante la premiazione saranno i membri della giuria Roberto Alperoli (poeta, ideatore e direttore di Poesia Festival), Emilio Rentocchini (poeta e componente comitato scientifico Poesia Festival) e il giovane e promettente Federico Carrera (studente e poeta).

A seguire, concerto di chitarra di Claudio Piastra. Nato a Parma, dall’esordio (14 anni) ad oggi tiene concerti in Festival e Rassegne internazionali in tutta Europa e nel mondo. Collabora con orchestre, direttori e solisti prestigiosi. Una ventina i dischi pubblicati, accolti dalla critica in maniera entusiasta fino ad arrivare a vincere prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui il “Globe” dell’American Records Guide.

Le poesie vincitrici verranno stampate su ceramica e collocate sul muro di Lavacchio accanto ai pannelli pittorici selezionati dalla Biennale d’Arte, grazie al supporto della INCO Industria Colori S.p.A. colorificio ceramico di Montebonello.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo curerà inoltre la pubblicazione di un libro di poesie contenente le composizioni poetiche vincitrici, che verrà presentato a fine settembre.

Gli eventi di Poesia Festival ’21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19

Info e programma completo: www.poesiafestival.it