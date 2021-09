58enne scivola durante camminata a sant’Anna Pelago e non riesce più a camminare, soccorsa

Brutta avventura 58enne residente a Vignola durante una passeggiata nel sentiero delle cascate in zona S. Anna Pelago. Persona esperta e che pratica Trail Running per cause da accertare, in un tratto di sentiero, è scivolata, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire.

In zona non c’è linea telefonica e la donna è rimasta a terra per diversi minuti, fino a quando è transitato in zona un altro escursionista che dopo aver visto la situazione è sceso fino ad un punto dove il telefono era attivo. Così poco dopo le 12 si attivano i soccorsi con l’ambulanza di Pievepelago, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone e il (SAGF), Soccorso Alpin o Guardia di Finanza dell’Abetone. Nella squadra del CNSAS era presenta anche un infermiere che ha provveduto ad immobilizzare l’arto traumatizzato e dopo averla posizionata sulla barella portantina, la donna è stata trasportata fino al punto dove si era fermato il mezzo fuoristrada del CNSAS e di seguito trasportata fino al campo sportivo di S. Anna dove ad attendere c’era l’ambulanza che l’ha trasferita all’ospedale di Pavullo per accertamenti