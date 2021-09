Castel del Rio: ottengono banconote da 50 euro cambiandole con monete rumene da pochi euro

I Carabinieri della Stazione di Castel del Rio hanno scoperto una truffa che tre giovani rumeni avevano architettato sulla Strada Provinciale “610-Montanara”. Fingendo di essere rimasti senza benzina e di dover proseguire il viaggio, i tre soggetti, erano riusciti a convincere alcuni automobilisti a farsi cambiare le banconote rumene in euro per raggiungere un’area di servizio situata nelle vicinanze e fare il pieno che non sarebbe stato possibile inserendo la moneta rumena.

Facendo leva sulla mancata conoscenza dei cambi di valuta tra il Leu Rumeno e l’Euro di alcuni automobilisti benefattori che si erano fermati per aiutare i tre cittadini in “difficoltà”, questi, erano riusciti ad ottenere banconote da 50 euro, dopo aver ceduto delle monete del valore di alcuni euro. Incensurati e residenti in Romania, i tre malfattori, intercettati dai militari mentre stavano cercando di portare a segno l’ennesimo colpo, dovranno rispondere di truffa e tentata truffa continuata e in concorso.