A Reggio Emilia l’XI edizione del Dinamico Festival

E’ iniziata oggi – giovedì 9 settembre – l’XI edizione del Dinamico Festival, la kermesse che dal 2010 porta il circo contemporaneo nei parchi di Reggio Emilia. Fino al 12 settembre 2021 al Parco del Popolo (Giardini Pubblici) vedrà la partecipazione di 12 compagnie con circa 26 repliche di spettacoli tra show sotto-tenda e al teatro Cavallerizza, spettacoli a cappello e concerti.

Il festival, organizzato da Dinamica ASP con il contributo di Comune di Reggio Emilia, MIC Ministero della Cultura e Regione Emilia Romagna, proporrà nomi nuovi e “vecchie conoscenze” ad alternarsi sui palchi del Dinamico 2021, per quattro giorni di circo contemporaneo, arte di strada e musica: l’artista italiano di stanza a Toulouse, Fabrizio Rosselli presenterà lo spettacolo comico Bakèkè, il coreografo e artista di circo contemporaneo Piergiorgio Milano porterà in scena White Out, spettacolo in cui l’alpinismo diventa linguaggio scenico mescolato alla danza e al circo, le compagnie spagnole Davai Circ e Delà Prakà porteranno in scena virtuosismi acrobatici, grande ironia e tanto divertimento. Arriveranno anche il nuovo spettacolo di Circo Madera – Hesperus – nato durante il lockdown, lo spettacolo comico e amaro Promise Land di Andrea Bettaglio e Catia Caramia, la performance site specific Passages dell’artista brasiliana di stanza a Nexon, Alice Rende. Uno spazio sarà dedicato ai work in progress dei lavori di Francesca Mari, già interprete per Gandini Juggling, e Simone di Biagio, giocoliere romano. Sul palco ‘Avert’ ci saranno i vincitori della prima edizione della Call Avert con spettacoli a offerta libera (prenotazione obbligatoria in biglietteria online o al parco): Freddy Show, Mimes e La trottola.

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO

Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del rischio derivante dalla contagiosità delle attuali varianti diffuse sul territorio nazionale, da oggi e fino alle ore 24 di domenica 12 settembre, al parco del Popolo, all’intero dell’area del Dinamico Festival, è in vigore un’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anti-covid anche all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette all’obbligo di tale dispositivo.

In caso di inottemperanza, è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35.