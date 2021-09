Bologna, un autunno pieno di attività con Fondazione Golinelli

Con la riapertura delle scuole Fondazione Golinelli continua il suo impegno a favore della formazione e divulgazione in ambito scientifico, tecnologico, artistico e nei campi dell’innovazione e della sostenibilità, per la crescita culturale dei più giovani. Sono numerose le attività messe in campo nei mesi autunnali tra laboratori, corsi, eventi, workshop e iniziative dedicate, online e in presenza, per oltre 5000 partecipanti tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze e le loro famiglie fino a Natale.

Molte le collaborazioni previste tra cui quelle con realtà istituzionali come il CNR, l’Università di Bologna, La Biotech Week, la rete europea DAFNE, il Comune di Bologna, e aziende quali YOOX NET-A-PORTER GROUP, Alce Nero ed expert.ai.

«Il nostro programma di attività per il pubblico di bambini, giovani e famiglie si ispira ai risultati della ricerca didattica e delle sperimentazioni sul campo che portiamo avanti da sempre insieme al mondo della scuola e a numerosi partner istituzionali, scientifici e aziendali – ha dichiarato Eugenia Ferrara, Vice Direttore di fondazione Golinelli, – il nostro obiettivo è quello di creare occasioni di conoscenza, apprendimento e sperimentazione che stimolino in particolare i giovani a ricercare e coltivare i propri talenti, a proiettarsi nel futuro e a mettersi in gioco nell’apprendere in modo aperto e creativo, confortati dalla consapevolezza che ci sono attori, anche esterni al contesto scolastico, che possono accompagnarli in questo viaggio all’insegna della scoperta e della crescita personale.»

Si parte il 17 settembre con Aspettando la notte dei ricercatori, in cui, negli eventi online Bee digital camp e Minecraft Education, un rifugio a basso impatto, i partecipanti, tra i 7 e i 13 anni, lavoreranno sulla sostenibilità ambientale in chiave ludica con Scratch e Minecraft Education.

Non mancheranno, come ogni anno, cicli di webinar a cadenza settimanale come Oltre la Pandemia, in partenza online il 29 settembre, rivolto a tutti e dedicato a virus e corretta informazione, con docenti e ricercatori che illustreranno i tanti aspetti, non solo scientifici, legati al mondo degli agenti infettivi. Il primo appuntamento sarà parte della Biotech Week settimana di eventi e incontri a livello mondiale per raccontare le biotecnologie a un pubblico vasto ed eterogeneo.

Nel ciclo Science & Tech on Saturday, a partire da sabato 16 ottobre e rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni, lo staff di Fondazione Golinelli affronterà, presso l’Opificio, tematiche legate alla scienza e alle nuove tecnologie in maniera giocosa e interattiva.

Tra le proposte di ottobre troviamo la Giornata Europea delle Fondazioni (1 ottobre) dove, in presenza all’Opificio Golinelli, bambini e ragazzi, dai 7 ai 13 anni, verranno a contatto con gli aspetti più ludici, scenografici e creativi della chimica con i laboratori Il bingo degli elementi e Trasformazioni fisiche e chimiche in cucina.

Lo stesso mese, dall’11 al 15, nel periodo in cui ogni anno la FAO celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione, si terrà La Scienza in Tavola, una settimana di eventi gratuiti per le scuole primarie e secondarie di I e II grado sui temi di sostenibilità ambientale e alimentare, scienze della nutrizione e alimentazione, tecnologie applicate al cibo, benessere e salute delle persone e del pianeta.

In partenza in autunno anche Golinelli STEAM Club programma di attività online, sincrone e asincrone, dedicato alle giovani e ai giovani che desiderano appassionarsi alle scienze e alle tecnologie, e Obiettivo Università, percorso annuale che aiuterà studenti e studentesse nel consolidamento delle competenze STEAM e nell’orientamento alla scelta universitaria, in cui poter rapportare le proprie esperienze e conoscenze con una community di ragazze e ragazzi, esperti e tutor da tutta Italia.

A chiudere la stagione autunnale, dal 13 al 21 dicembre, l’Ora del Codice, rivolto alle classi II e III di scuola secondaria di primo grado e alle classi I di scuola secondaria di secondo grado su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è parte di Hour of Code, il più grande evento internazionale di apprendimento tecnologico, che ogni anno coinvolge decine di milioni di studenti in tutto il mondo e promuove l’interesse per l’informatica.

Per maggiori informazioni sul programma completo e iscrizioni alle singole iniziative è possibile consultare il sito ufficiale di Fondazione Golinelli: www.fondazionegolinelli.it