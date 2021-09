Comincia il ciclo di incontri sul Piano Urbanistico Generale dei comuni dell’Unione Terre d’Argine

L’Amministrazione comunale informa che lunedì 13 settembre inizierà una serie di incontri pubblici sul Piano Urbanistico Generale (PUG), il nuovo strumento unico per i quattro comuni dell’Unione: gli appuntamenti, tutti pomeridiani, aprono la fase di comunicazione e confronto con i cittadini, sui contenuti e le aspettative riposte sul nuovo strumento urbanistico.

Gli incontri, in presenza, si svolgeranno nei circoli e nei luoghi di aggregazione del territorio: l’accesso è libero fino ad esaurimento posti (in caso di superamento della disponibilità potranno essere organizzati incontri aggiuntivi). Per entrare è obbligatorio presentare la “certificazione verde” anti-Covid.

Questo il calendario:

Lunedì 13 settembre, ore 18.00 – Migliarina-Budrione

Circolo La Rinascita – via Marte, 1

Mercoledì 15 settembre, ore 18.00 – Fossoli-San Marino

Circolo La Fontana – via I. Martinelli, 1

Venerdì 17 settembre, ore 18.00 – Carpi Sud

Circolo Giliberti – via A. Tassoni, 6

Lunedì 20 settembre, ore 18.00 – Santa Croce-Gargallo

Circolo Arcobaleno – via E. Giliberti, 1

Mercoledì 22 settembre, ore 18.00 – Cortile

Centro ARCI U. Barbaro – via Chiesa Cortile, 37

Giovedì 23 settembre, ore 18.00 – Carpi Nord

Circolo Loris Guerzoni – via Genova, 1

Lunedì 4 ottobre, ore 18.00 – Carpi Centro

Auditorium Loria – via Rodolfo Pio, 1

Per informazioni: 059649133 – www.terredargine.it