Domani la Doctor Dixie Jazz Band, nata nelle aule dell’Università di Bologna a “VERDI VIVA”

Chissà quali volti e quali atmosfere animavano piazza Verdi nel 1952, quando Nardo Giardina e Gherardo Casaglia fondarono all’interno dell’Università, assieme ad altri studenti di Medicina, Ingegneria, Chimica e Giurisprudenza, la Superior Magistratus Ragtime Band, quella che nel 1972 sarebbe poi diventata la Doctor Dixie Jazz Band. Oggi Casaglia vive a Parigi e Giardina è scomparso qualche anno fa, nel 2016, ma a quasi settant’anni la Band è più viva che mai, con 8 componenti e due vocalist pronti a scaldare la platea di piazza Verdi venerdì 10 settembre alle ore 21, a VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura, nell’ambito di Bologna Estate 2021.

Gerry Mulligan, Henghel Gualdi, Paolo Conte, Renzo Arbore, Johny Dorelli sono solo alcuni degli artisti che hanno militato tra le fila della leggendaria band, che nel corso della carriera ha suonato con Louis Armstrong, tenuto oltre 700 concerti in Italia ed Europa e ricevuto il Nettuno d’Oro e la Turrita d’Argento dal Comune e il Sigillum Magnum, massimo riconoscimento conferito dall’Ateneo bolognese.

Sul palco saliranno Checco Coniglio al trombone, Luca Soddu al sax alto e tenore, Andrea Zucchi al sax baritono, Andrea Scorzoni al sax tenore e soprano, Guido Guidoboni alla tromba, Luca Matteuzzi al piano, Stefano Donvito al basso e Michael Harding alla batteria: con loro le vocalist Valentina Mattarozzi e Angela Sette, per una serata che si preannuncia da tutto esaurito.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

