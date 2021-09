Open day in presenza da sabato 11 a lunedì 13 settembre all’Istituto Zaccagnini di Bologna

Istituto Zaccagnini, scuola per Ottici e Optometristi, con sedi principali a Bologna e Milano e corsi di specializzazione a Venezia e Torino, organizza open day, per chi desideri avere informazioni sulla scuola e sulla didattica, in due modalità, on line e in presenza.

I prossimi open day in presenza nella sede Bologna, con colloquio individuale su prenotazione, sono in calendario da sabato 11 a lunedì 13 settembre.

Si prenota on line qui https://www.istitutozaccagnini.it/orientamento/open-day-visite-individuali/.

La sede di Bologna di Istituto Zaccagnini è in via Gherardo Ghirardini 17.

Gli open day on line sono previsti dal giorno 11 al 17 settembre, previa prenotazione. Una volta scelti il giorno e l’ora dell’appuntamento, lo studente sarà aiutato da un Orientatore via Skype nella visita virtuale delle aule, dei laboratori e degli ambulatori. Per la Live info session degli open day si prenota a questo indirizzo https://www.istitutozaccagnini.it/orientamento/open-day-online-live-info-session/

Nel corso degli open day Istituto Zaccagnini spiegherà la metodologia didattica che integra in tempo reale la didattica in presenza e quella a distanza, in una formula inedita.

La didattica si fonda sull’integrazione tra le lezioni in presenza ed una piattaforma digitale che consente agli studenti di seguire le lezioni in modalità diverse:

in aula, in strutture scolastiche sanificate, con lezioni frontali e esercitazioni pratiche

in strutture scolastiche sanificate, con lezioni frontali e esercitazioni pratiche in diretta da remoto (in modalità streaming) ,

, in maniera asincrona, rivedendo le registrazioni dopo lo svolgimento delle lezioni.

Istituto Zaccagnini, inoltre, mette a disposizione agli iscritti short lesson e video preparativi per gli esami oltre a un servizio di tutoring in sede e on line.

Istituto Zaccagnini ha previsto anche di istituire borse di studio che, sulla base del merito, del reddito, del numero dei componenti della propria famiglia e della distanza dalle sedi scolastiche, possono arrivare a coprire fino al 50% del costo della retta.

Per informazioni al pubblico: https://www.istitutozaccagnini.it

Bologna, tel. 051 480994, mail segreteria@istitutozaccagnini.it