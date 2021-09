Riapertura delle scuole, a Carpi la Polizia Locale in via Peruzzi all’inizio e alla fine delle lezioni

L’Amministrazione comunale informa che in occasione della riapertura delle scuole, da lunedì 13 per alcuni giorni agenti della Polizia Locale saranno presenti in via Peruzzi negli orari di inizio e fine lezioni. Questo in relazione alla nuova viabilità della strada, che prevede una corsia preferenziale per trasporto pubblico taxi e biciclette, delimitata da linea continua bianca e gialla, in entrambe le direzioni di marcia, sulla destra della carreggiata, nel tratto fra l’intersezione con la tangenziale “Losi” e la via III Febbraio. Al restante traffico veicolare è destinata una corsia centrale per ciascuna direzione.

Il Comune coglie l’occasione per ricordare agli automobilisti che nella zona di via Peruzzi sono disponibili complessivamente oltre 1.200 posti auto, in otto aree: via dello Sport (davanti all’istituto “Meucci”), presso gli istituti “Vallauri” e “da Vinci”, presso il liceo “Fanti”, nei piazzali Baracchi (tra cimitero e sede Polizia Locale), Allende (stazione delle corriere), delle Piscine e Maestri del Lavoro (il cosiddetto “Meccano”); in via dei Cipressi (cimitero).