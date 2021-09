Vignola, da martedì 14 settembre riprendono le “Camminate tra i ciliegi”

Dopo la pausa agostana, riprendono martedì 14 settembre le camminate nel verde del Gruppo di cammino “Camminate tra i ciliegi”. Si tratta di un progetto di comunità per promuovere sani stili di vita e contrastare i fattori di rischio derivanti dalla sedentarietà promosso dal Comune di Vignola e dal’Azienda Usl con l’associazione di volontariato Insieme si può, in collaborazione con le associazioni del territorio Amici del cuore, AVIS , AVO, SPI-CGIL, la cui organizzazione tecnica è curata dal Centro attività motorie. Le camminate si svolgono, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.30, nell’area verde lungo il fiume Panaro, con partenza dal parco adiacente il Casale della mora.

Tutte le attività proposte sono gratuite e seguite da laureati in Scienze motorie. Le camminate sono aperte a tutti, senza limitazioni di età o di preparazione atletica. Ci si può presentare spontaneamente in ogni momento dell’anno o su consiglio del medico di famiglia, ma senza necessità di un certificato. Ci sono gruppi che camminano a differente velocità a seconda delle abilità di ciascuno. Ci si può iscrivere direttamente nel punto di ritrovo delle camminate oppure presso la Palestra Centro Attività Motorie. Informazioni presso l’Ufficio Sport del Comune di Vignola (059/77.77.13), presso l’Urp dell’Azienda Usl Distretto di Vignola (059/77.70.03) o presso il Centro Attività Motorie (348/8581370).

Sono aperte, inoltre, le iscrizioni per partecipare al corso di formazione di “walking leader”, ovvero coloro che saranno in grado di condurre un gruppo di cammino, organizzato dall’Azienda Unità sanitaria locale – Distretto di Vignola, con il patrocinio del Comune di Vignola. Il corso è programmato per sabato 18 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso la sala riunioni del Distretto, in via Libertà 799, a Vignola. Interverranno il sindaco di Vignola Emilia Muratori, il direttore del Distretto di Vignola Ausl Maria Pia Biondi, il direttore del Servizio di Medicina della Sport Ausl Gustavo Savino, Laura Bernaroli e Cecilia Zurlo della Medicina dello Sport Ausl, il docente del corso di Scienze Motorie dell’Università di Bologna Pasqualino Maietta, il medico di medicina generale Giuseppe Bianconi, la psicologa della Medicina dello Sport Ausl Monia Pinelli e alcuni walking leader di Gruppi di cammino. Seguirà, in una data da concordare in sede di corso, una esercitazione pratica sulla conduzione di un gruppo di cammino. Il corso è aperto a tutte le figure professionali sanitarie Ausl Modena, alla cittadinanza, alle associazioni, ai laureandi/laureati in Scienze motorie e al personale scolastico. La partecipazione è gratuita. Ci si può iscrivere entro il 13 settembre mandando una mail a distretto6@ausl.mo.it o telefonando al numero 059/777.002.