Anche Vezzano sul tracciato luminoso per ricordare Dante. Un faro sarà acceso nella frazione di Cà Vronco

Anche Vezzano sul tracciato luminoso per ricordare Dante. Un faro sarà acceso...

Anche Vezzano partecipa al progetto di comunicazione ottica tra i luoghi danteschi, organizzato dall’Archeoclub A.L.A.T.E., in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. “Una luce dal mare ai monti: antiche vie e modi di comunicazione” il titolo dell’iniziativa che andrà in scena nella notte tra il 13 e il 14 settembre.

L’iniziativa consistente nel mettere in comunicazione due località di rilevanza storica, distanti tra loro, mediante un segnale luminoso trasmesso in ore notturne, da rilievi montuosi o torri di castelli. L’intento è quello di riproporre verosimili modalità di comunicazione utilizzate fin da epoche molto antiche attraverso grandi falò. Il progetto di quest’anno è collegare i luoghi danteschi in Toscana e Liguria con Ravenna, ultima dimora del Poeta.

Il percorso individuato vede sul tracciato un punto strategico nel Comune di Vezzano sul Crostolo: Ca’ Vronco.

L’impegno del Comune, grazie alla collaborazione della locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini – Protezione Civile, è stato munirsi di un faro di adeguata potenza da posizionare a Ca’ Vronco e, all’ora stabilita, ricevere visivamente il segnale dalla postazione precedente e ritrasmetterlo alla postazione successiva.