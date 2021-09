Prosegue la preparazione della Green Warriors. Esordio il 10 ottobre a Marsala

Procede a pieno regime la preparazione della Green Warriors Sassuolo, ormai alla quarta settimana di allenamento. A meno di un mese dall’inizio del campionato – l’esordio di Sassuolo è in programma domenica 10 ottobre a Marsala – le neroverdi continuano a lavorare intensamente: dopo essersi godute due giorni di riposo nel weekend, Dhimitriadhi e compagne sono tornate questa mattina in palestra e proseguiranno la settimana alternando sedute in sala pesi ed allenamenti sul campo.

La quarta settimana di preparazione è anche quella che porterà al primo test amichevole delle neroverdi: giovedì alla Consolata andrà infatti in scena il classico derby pre campionato tra Sassuolo e Montale, con inizio riscaldamento alle 18. La Green Warriors ricambierà poi la visita la prossima settimana, con il secondo allenamento congiunto in programma mercoledì 22.

In casa neroverde arrivano anche importanti novità per quanto riguarda il roster, finalmente al completo: dopo aver sbrigato tutte le pratiche necessarie, nei giorni scorsi è finalmente arrivata in Italia anche Viktorya Anikeeva, opposto classe 2001 pronta per la sua prima esperienza all’estero. Coerentemente con le normative attualmente vigenti, Viktoriya dovrà osservare un periodo di isolamento al termine del quale dovrà sottoporsi ad un tampone ed in caso di esito negativo potrà finalmente unirsi alle compagne in palestra.