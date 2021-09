Rioveggio, un incontro per parlare di povertà in Appennino

Il 15 settembre si svolgerà, nella Sala Civica di Rioveggio, un incontro con esperti di settore sul contrasto alla povertà e alle disuguaglianze nell’ambito del distretto dell’Appennino bolognese. Il dibattito è rivolto a tutti gli operatori, alle figure professionali coinvolte nell’assistenza, ma anche a tutti i soggetti della comunità interessati come amministratori, associazioni di volontariato, referenti delle organizzazioni sindacali. Durante i lavori saranno fornite indicazioni sulla programmazione, sulla gestione e organizzazione dei servizi per il contrato alla povertà.

L’incontro si svolgerà dalle 14.30 alle 18.00 e sarà introdotto e moderato da Alessandro Santoni, Presidente Comitato di Distretto dell’Appennino Bolognese, al quale seguiranno i saluti istituzionali di Bruno Pasquini, sindaco di Monzuno, Giuliano Barigazzi, Presidente CTSS Metropolitana di Bologna e Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna. Alle 15:30 interverrà Massimo Baldini, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che avrà a tema “Il contrasto alla povertà a livello nazionale e locale”. Seguiranno le testimonianze di operatori del territorio che tratteranno la tematica sotto tutte le sue sfaccettature con un focus particolare sul livello territoriale e il coordinamento metropolitano. Interverranno: Annalisa Fanini che parlerà di “La programmazione distrettuale a contrasto della povertà”. Maria Chiara Patuelli, Alessandra Apollonio, Francesco Bertoni di “Governance, programmazione e coordinamento, tra livello intermedio e distrettuale”. Barbara Niccoli sul “Servizio sociale territoriale unico in ambito distrettuale”. Monica Graziani parlerà della “casa come “base” del contrasto alla povertà”. Elena Mignani de “l’inserimento lavorativo dei fragili: la gestione delle misure della LR 14/2015 in Appennino” ed infine Beatrice Bignami sulla “rete degli sportelli sociali e la sfida del covid: l’esperienza delle misure per la solidarietà alimentare”. Per partecipare all’incontro è necessario il green pass.