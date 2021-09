Scomparsa di Adele Ventura, il cordoglio della Funzione Pubblica di Bologna e dell’Emilia-Romagna

Si è spenta ieri sera la Segretaria Generale della FP CGIL di Bologna Adele Ventura, da tempo lottava contro un male incurabile. Dipendente della Direzione Regionale INPS dal 1982, qui inizia la sua attività come delegata sindacale e nei primi anni Novanta viene chiamata ad occuparsi di funzioni centrali per la FP di Bologna. Nel 2009 il suo impegno e la sua professionalità la portano ad entrare nella segreteria regionale della Funzione Pubblica con delega alle funzioni locali e dal 2015 anche come responsabile organizzativa. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Direttivo della FP nazionale.

Sono anni, questi, in cui con capacità ha saputo affrontare e gestire i tanti cambiamenti avvenuti nella pubblica amministrazione, in modo particolare per quanto riguarda il tema del riordino degli assetti istituzionali, confrontandosi con gli amministratori locali e con personalità politiche al fine di tutelare i diritti dei lavoratori ed arginare la riduzione del perimetro pubblico. Nel 2018 viene eletta Segretaria Generale della Funzione Pubblica CGIL di Bologna, dedicandosi alla guida della categoria con l’impegno da tutti riconosciuto e apprezzato.

Adele Ventura è stata, e resta, un punto di riferimento per tante compagne e compagni della nostra organizzazione. Perdiamo una compagna che ha dedicato alla causa del lavoro gran parte della propria vita, con competenza e dedizione che costituiscono un esempio per chi ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerla.

Chi ha lavorato con lei perde un’amica, una compagna, che certamente non dimenticherà.

Il nostro pensiero va inoltre a Giovanni ed a tutta la famiglia in questo tristissimo momento.

La camera ardente sarà allestita presso la Camera del Lavoro di Bologna mercoledì 15 settembre dalle ore 13:30 alle ore 16:30. I funerali si svolgeranno nella mattinata dello stesso giorno in forma privata.