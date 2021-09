Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 16 settembre

Nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico occidentale dove risulteranno insistenti precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in estensione nel pomeriggio anche al crinale romagnolo; precipitazioni più sporadiche sulla pianura; in serata rovesci anche sulla pianura del settore occidentale. Temperature stazionarie le minime e intorno a 21 gradi nelle città; massime in diminuzione e comprese tra i 26 gradi del piacentino e i 29 gradi della pianura romagnola. Venti meridionali deboli o moderati con rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso, mosso al largo e sulla costa ferrarese.

(Arpae)