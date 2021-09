Sabato in Piazza 1° Maggio, il Roller Hockey Scandiano presenta lo Skateboard, il Roller e Inline Freestyle

L’evento “OPEN DAY SCANDIANO “ di pattinaggio in linea e skateboard, si svolgerà nella giornata sabato 18 settembre 2021, in Piazza 1° Maggio a Scandiano – RE, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Per l’iscrizione si potrà utilizzare il modulo http://pincoform.rbwebapps.com/scandiano

L’evento comprende una esibizione di atleti di freestyle e di skateboard e una prova gratuita di chi assiste alla manifestazione e per chi desidera provare l’ebrezza delle rotelle: un evento promozionale con il patrocinio del Comune di Scandiano .

La Società organizzerà, a partire dalle prossime settimane, corsi con Istruttori qualificati a partire dal 21 settembre presso la pista adiacente al Circolo Tennis al martedi e giovedi dalle 17 alle 18 per il pattinaggio in line e dalle 18 alle 19 per lo skateboard.

ROLLER FREESTYLE – INLINE FREESTYLE – SKATEBOARDING L’obiettivo è quello di creare una nuova attrazione realizzare un punto di ritrovo per i Giovani, dopo questo lungo stop dovuto alla pandemia e non solo, ricreando entusiasmo e motivazione e aggregazione. Un servizio dedicato ai Giovani del territorio, che possono avvicinarsi a nuove discipline sportive.

Per la Roller Scandiano Team l’educazione sportiva è intesa come una cultura di vita. I valori dello sport coincidono con i valori della persona, con le sue aspirazioni più sane. Lo sport costituisce, prima di tutto, un evento umano caratterizzato da un confronto sia pure agonistico ma finalizzato a valorizzare l’etica del rispetto ed il rapporto relazionale nell’osservanza delle leggi della reciprocità. È una splendida occasione che i giovani e tutti coloro che amano lo sport hanno per avvicinarsi, per comunicare tra loro al di là di ogni differenza individuale e di razza, per promuovere una capacità di convivenza costruttiva. Dedicate a tutte le fasce di età, le attività sportive svolte dalla ASD Roller Scandiano Team hanno quindi come obbiettivo privilegiato i ragazzi e i giovani, che sono i destinatari di una vera e propria “Scuola Educativa dello Sport”.

ROLLER FREESTYLE nasce come costola dell’inline skating ricreativo, che ha dato la fama ai pattini come strumento favorito per il tempo libero. Il roller freestyle si pratica prima di tutto negli spazi urbani.

INLINE FREESTYLE e’ una disciplina che a sua volta si articola in varie specialità passando dalle spettacolari esibizioni, salti acrobatici e slalom fra coni allineati a brevissima distanza l’uno dall’altro attraverso i quali gli atleti si esibiscono in complicate combinazioni di passi.

L’Inline Freestyle si articola in diverse tipologie di specialità eseguite con i pattini in linea: dalle evoluzioni fra i coni delle Battle, Classic Freestyle Slalom e Classic Freestyle Slalom Coppia; si passa alla corsa a ostacoli del Roller Cross, alla destrezza e velocità dello Speed Slalom ed ai salti del Free Jump e High Jump

SKATEBOARDING L’obiettivo è quello di creare una nuova attrazione realizzare un punto di ritrovo per i Giovani.

Lo Skateboarding è diventata disciplina Olimpica e inserita nei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

La WORLD SKATE, Federazione Mondiale sta investendo in questa disciplina, così come la FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici, presieduta entrambe da Sabatino Aracu.