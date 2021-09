Disinnesco di un ordigno bellico inesploso domenica 26 settembre a Sasso Marconi

A seguito del ritrovamento di una bomba di circa 500 libbre della Seconda Guerra Mondiale nella zona del lungofiume Reno, in via Gamberi, la Prefettura di Bologna ha disposto di procedere alla rimozione dell’ordigno nella giornata di domenica 26 settembre 2021. Le operazioni di disinnesco saranno affidate agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito.

Come previsto dalle disposizioni normative in vigore, per garantire la sicurezza delle persone durante le operazioni di disinnesco e rimozione della bomba, entro le ore 7.00 dovranno essere sgombrate tutte le abitazioni private e le aziende situate all’interno della “danger zone” (la ‘zona di pericolo’, compresa nel raggio di 468 m. dal ritrovamento dell’ordigno).

Il provvedimento di sgombero riguarda un numero limitato di famiglie ( una ventina, per un totale di 50 persone circa ) e una decina tra aziende e attività produttive, che hanno ricevuto specifica comunicazione dall’Amministrazione comunale. Per i cittadini che dovranno lasciare la propria abitazione, è previsto l’allestimento di un punto di accoglienza presso il Centro sociale “Casa dei Campi” (via Ponte Albano 29), aperto dalle ore 7.00.

All’interno della “danger zone” scatterà inoltre il blocco totale della circolazione, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Dalle ore 8.00 fino al termine delle operazioni di disinnesco , saranno chiuse al traffico la SP 37 Ganzole, via Gamberi, la Nuova Porrettana tra gli svincoli di Sasso Marconi e San Lorenzo e l’autostrada A1 tra i caselli di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno; prevista anche l’interruzione della linea ferroviaria Bologna-Porretta. I provvedimenti di chiusura non riguardano invece Ponte Albano e via Ponte Albano, che saranno dunque percorribili.

Il termine delle operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno è previsto entro le ore 12 (salvo complicazioni tecniche). Sul sito web www.comune.sassomarconi.bologna.it e sui canali social del Comune di Sasso Marconi – la pagina Facebook Comune di Sasso Marconi e il profilo Instagram Comune Sasso Marconi – è possibile trovare tutte le informazioni del caso e gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento delle operazioni.

PER INFORMAZIONI contattare il Comune di Sasso Marconi al numero verde 800 273218, in orario d’ufficio fino a sabato 25 settembre e per l’intera mattinata di domenica 26.