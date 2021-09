152ma Fiera Bibbiano Produce: il piacere di ritrovarsi

Ritorna, dopo un anno di forzata interruzione, la storica manifestazione Bibbiano Produce: una fiera che si esprimerà doverosamente in forma leggermente contenuta e il cui accesso sarà consentito solo con Green Pass e mascherina, al fine di tutelare doverosamente la salute pubblica.

Già l’estate, che sta per concludersi, ha visto un ricco ed apprezzato programma di iniziative ed eventi, “Viviamo Bibbiano”, grazie all’impegno dei commercianti e alla preziosa collaborazione e delle tre associazioni sempre presenti per la comunità: Auser, Avis e ProLoco che, non è un caso, rappresentano un elemento cardine anche in questo momento fieristico.

Si parte sabato mattina, con il tradizionale mercato e la significativa presenza, dalle 9 alle 13, di un’equipe sanitaria in piazza Gigetto Reverberi, con il camper delle vaccinazioni attrezzato per la somministrazione della prima dose Pfizer e del monodose J&J.

A partire dalle ore 19 apriranno i punti ristoro, gestiti dalle stesse associazioni ed impreziositi dal gradito ritorno degli amici di Lavis, Comune della provincia di Trento, con cui Bibbiano ha stretto una solida amicizia, grazie al caro James Garimberti. Sarà l’occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia, ascoltando musica e gustando i sapori del Trentino e dell’Emilia.

Domenica, alle ore 9.30, il taglio del nastro sarà svolto alla presenza della Consigliera regionale, Stefania Bondavalli, e di Barbara Gilioli, Direttrice di distretto dell’Azienda Usl di Montecchio Emilia. Regione e Azienda sanitaria: due istituzioni impegnate in uno sforzo immane nella gestione dell’emergenza Covid.

Ci sarà, poi, la premiazione, direttamente dalla Regione, delle associazioni locali che si sono distinte per il grande impegno a favore della comunità e, a seguire, la tanto attesa proclamazione dei vincitori del Concorso “Viviamo Bibbiano, Compriamo a Bibbiano, Vinciamo a Bibbiano”, un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare la rete commerciale locale, colpita dalla pandemia. Immancabile, infine, il momento del riconoscimento ai donatori Avis, con le premiazioni e la consegna delle medaglie.

Come sempre ci sarà il Parmigiano-Reggiano ad interpretare il ruolo di attore principale, con la consegna delle punte ai nuovi nati, presso lo stand della Latteria Moderna, con la presenza di altre eccellenze del territorio.

Durante l’intera giornata funzioneranno punti ristoro, mercato ambulante ed enogastronomico. Presente, per bambini e ragazzi, il luna park fino a lunedì compreso.

In una giornata tanto importante non poteva mancare l’appuntamento con la cultura, con la mostra personale “Negli occhi” di Cristina Davoli, curata da Silvio Panini, presso la Galleria d’Arte contemporanea “L’Ottagono”.