MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini. Un’altra doppietta Ducati in qualifica

Saranno ancora una volta Francesco Bagnaia e Jack Miller a partire davanti a tutti nella gara di MotoGP in programma domani pomeriggio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. A soli sette giorni dalla straordinaria doppietta in qualifica conquistata al MotorLand Aragón, i piloti del Ducati Lenovo Team si sono infatti ripetuti quest’oggi, conquistando nuovamente le prime due posizioni sulla griglia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Perfetto finora in weekend per Bagnaia, che ha chiuso al comando la classifica combinata dopo le prime tre sessioni di libere ed ha continuato a dettare il ritmo anche nella FP4. Entrato direttamente in Q2, il pilota italiano ha fatto un giro perfetto durante la seconda uscita, segnando il nuovo record della pista in 1:31.065 e ottenendo così la sua seconda pole position consecutiva dopo Aragón. Pecco partirà inoltre per la sesta volta consecutiva dalla prima fila quest’anno. Anche Miller prosegue positivamente il fine settimana di gara a Misano: il pilota australiano, terzo dopo la FP3, ha ottenuto il secondo miglior tempo proprio nei minuti finali della Q2, chiudendo in 1:31.314, a 249 millesimi dal compagno di squadra.

Michele Pirro, pilota collaudatore del Ducati Test Team e wild card questo fine settimana a Misano, partirà invece dalla quinta fila, con il quattordicesimo tempo.