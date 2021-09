Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale questa mattina intorno alle 11:30 a Gavello di Mirandola. L’uomo ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Guidalina, finendo la corsa in un fossato. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, per i rilievi, la Polizia locale.