100 anni del Vittorioso di Giuseppe Graziosi a Sassuolo

Il 25 settembre 1921 veniva inaugurato in Piazza Garibaldi a Sassuolo il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale: un ampio basamento in marmo sormontato dalla statua in bronzo del Vittorioso – o Legionario – dello scultore modenese Giuseppe Graziosi, di cui si conserva ancora il gesso preparatorio presso la Gipsoteca Graziosi del Museo Civico d’Arte di Modena.

A 100 anni esatti dall’inaugurazione di quel monumento la città ne ricorda, con la narrazione dello storico dell’arte Luca Silingardi, la nascita, le vicende conservative e il profilo dell’autore.

L’appuntamento (sabato 25 settembre 2021 – Piazza Garibaldi – ore 18) è gratuito e sarà condotto da Luca Silingardi curatore delle Raccolte Civiche d’Arte e Storia di Sassuolo non serve la prenotazione, ma sarà necessario mantenere l’opportuno distanziamento e, qualora non sia possibile, l’uso della mascherina.