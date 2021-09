Ieri sera, alle 22.30, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso dei controlli che vengono ciclicamente effettuati alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari, hanno tratto in arresto un 22 enne in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, che si era allontanato dall’abitazione senza giustificato motivo, è stato sorpreso e tratto in arresto dai carabinieri per il reato di evasione.