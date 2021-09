“Appuntamento con Gusto”, la manifestazione che da venerdì 24 a domenica 26 settembre avrebbe dovuto svolgersi in piazza Garibaldi, è stata annullata a causa di alcune positività al Covid riscontrate tra gli espositori.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’organizzazione ci ha informato di non poter presenziare al completo all’appuntamento del prossimo fine settimana; per questo motivo si è deciso di annullare l’appuntamento che verrà recuperato in una data ancora da concordare.