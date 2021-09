Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna, sulla A1 e sulla A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori alle opere d’arte, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrara e quello di immissione verso l’entrata di Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna Casalecchio, dalle 22 di mercoledì 22 alle 6 di giovedì 23 settembre. Conseguentemente sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro in entrata verso Bologna Casalecchio. In alternativa, gli utenti diretti verso Bologna Casalecchio, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6. Agli utenti diretti verso Padova, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera.

– Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 settembre, con orario 21:00-5:00, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna;

-nelle due notti consecutive di giovedì 23 e venerdì 24 settembre, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, è confermata la chiusura della stazione di Occhiobello, dalle 22 di mercoledì 22 alle 6 di giovedì 23 settembre, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord. Nella stessa notte, con orario 20-6, sarà chiusa l’area di servizio “Po est”, situata nel tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello.

Si segnalano, inoltre, i seguenti aggiornamenti al programma di chiusure della stazione di Occhiobello:

– è stata annullata la chiusura dell’ entrata verso Bologna e Padova e dell’uscita per chi proviene da Padova, che era prevista dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 settembre;

-è stata annullata la chiusura dell’uscita per chi proviene da Bologna e Padova che era prevista dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 settembre.