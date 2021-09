I Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna partecipano a RemTech Expo presso il polo fieristico di Ferrara

Unico evento internazionale dedicato a protezione e sviluppo sostenibile del territorio, bonifiche, coste, dissesto, clima, sismica rigenerazione e industria sostenibile.

In un ampio stand espositivo i Vigili del Fuoco illustrano le potenzialità che il Corpo Nazionale ha messo in campo nelle piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro paese. In mostra anche mezzi speciali quali un’autopompa bimodale, mezzo di soccorso speciale in grado di muoversi su strada e su ferrovia, e il carro regia regionale che con le dotazioni di di bordo permette di acquisire immagini elaborarle e trasmetterle in tempo reale su vari canali, un sistema che permette alle strutture di coordinamento dei soccorsi di avere visione direttamente dagli scenari operativi. Presente anche il nucleo cinofilo regionale che vanta unità, uomo cane, in grado di effettuare ricerche di dispersi in superficie e in macerie.

Tra i convegni organizzati all’interno della manifestazione i Vigili del Fuoco con interventi autorevoli del Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega e dei Dirigenti, Ing. Stefano Marsella e Ing. Luca Nassi, hanno contribuito allo studio di un progetto di ricerca scientifica e industriale per la protezione antincendio e la resilienza dei patrimonio culturale.

Il Capo Dipartimento ha aperto il convegno, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione sia nell’attività della prevenzione, sia nella tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Insieme alla Dott.ssa Mercalli, Dirigente Generale del Ministero della cultura hanno richiamato il grande lavoro comune effettuato in occasione degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia e gli accordi tra le due istituzioni finalizzati alla tutela di un patrimonio senza pari quale quello del nostro paese.

Il Capo Dipartimento Lega, accompagnata del Direttore Regionale Ing. Michele De Vincentis e del Comandante di Ferrara Ing. Giovanni Marchese, ha visitato la manifestazione intrattenendosi presso lo stand dei Vigili del Fuoco complimentandosi con il personale presente per la stimolante esposizione dell’attività del Corpo che ha dato evidenza anche a quelle attività meno conosciute.