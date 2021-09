A Bologna torna Rivestiti! Festival della moda etica e dell’economia sostenibile

RIVESTITI! ricorda che per la qualità del nostro futuro, e per evitare nuove pandemie, occorre +Economia Sostenibile, +Commercio Equo, +Moda Etica. Non tutti sono consapevoli che la strada per riequilibrare Ambiente-Economia-Società passa anche dal loro guardaroba. Per questo la decima edizione di Rivestiti! porterà la sua buona novella all’aperto, in un luogo storico e scenografico di Bologna, presentando Prodotti e Produttori del Commercio Equo e dell’Economia Sostenibile, Sfilate e Spettacoli, Convegni e Laboratori, per affermare la Moda di fare un’Altra Economia, e promuovere un Consumo Sostenibile.

Quando si parla di sostenibilità e inquinamento pensiamo ai mezzi di trasporto, alle fabbriche chimiche, al petrolio… Raramente pensiamo al nostro guardaroba, osserviamo i nostri vestiti. Dovremo abituarci a farlo. Qualsiasi sostenibilità futura vogliamo raggiungere, dovrà necessariamente passare da un cambio d’abito.

PERCHE’ QUESTO RIGUARDA I MIEI VESTITI?

Il nostro armadio inquina come le nostre automobili.

L’industria dell’abbigliamento immette nell’atmosfera più del 10% del totale annuale di anidride carbonica, ed è il più grande inquinatore dei mari. Non meno grave è il suo impatto sociale: decine di milioni di persone (tre quarti delle quali donne) lavorano per produrre i nostri vestiti, in grande maggioranza nei paesi del Sud del mondo, in condizioni di lavoro spesso indegne, che causano frequentemente incidenti, e spingono chi vi lavora ad emigrare verso un destino ignoto. I vertici della grande industria tessile del Nord guadagnano oltre 1.000 volte il salario dei lavoratori base nel Sud del mondo, le cui retribuzioni incidono non oltre il 3% del prezzo di vendita in Europa.

E’ LA FAST FASHION!

Tutto ciò non è dovuto al caso. Ciò che oggi chiamiamo Fast Fashion (Moda Veloce) è stata pianificata da certa industria tessile, con l’obiettivo di aumentare i loro profitti, moltiplicando la frequenza di acquisto dei consumatori, aumentando le potenzialità produttive, diminuendo i costi dei prodotti, pianificando la loro obsolescenza. Il risultato è spettacolare: tra 2000 e 2015 la produzione mondiale di abbigliamento è più che raddoppiata, la loro durata si è dimezzata, l’utilizzo medio prima di essere dismessi è diminuito del 36%. Continuando così entro il 2050 l’industria tessile avrà bisogno di 3 volte più risorse naturali rispetto al 2000.

L’ALTERNATIVA C’E’

Il Commercio Equo e gli espositori presenti a RIVESTITI! sono nati per dimostrare che si può lottare contro tutto ciò, senza rinunciare a piacevolezza, eleganza, identità. Nelle Parole e nei Vestiti troverete un ingrediente esclusivo: IL FUTURO! Il Futuro è dato dalla Sostenibilità, ed a RIVESTITI! l’ingrediente “sostenibilità” è garantito. Prodotti preparati con cura e qualità, fatti per durare, che raccontano del piacere di fare una scelta consapevole, che guarda al futuro, ad un impegno personale e sociale.

RIVESTITI-TERRA EQUA 2021, tra le altre cose, sarà:

Il convegno “PRENDIAMOCI CURA! Non possiamo stare fermə mentre la Terra brucia”, col Direttore nazionale di Greenpeace, rappresentanti di Società della Cura, Friday For Future Bologna, Rivestiti

3 SFILATE DI MODA ETICA, nella splendida cornice della Scalinata del Pincio

UN ARMADIO A IMPATTO ZERO È POSSIBILE? Diretta streaming con Laura Zunica, influencer attiva sui temi ambientali e della sostenibilità

3 incontri (online) con PRODUTTORI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Artigiani, Prodotti, Produttori, Laboratori e materie prime dal mondo e da casa nostra

RIVESTITI! 2021 – FESTIVAL DELLA MODA ETICA E DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE 25 e 26 settembre 2021, Bologna-Parco della Montagnola-Scalinata del Pincio

RIVESTITI è un evento gratuito, realizzata da TERRA EQUA, il coordinamento delle 12 organizzazioni di Commercio Equo e Solidale dell’Emilia Romagna, col contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 26/09, e di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promossa e coordinato da Comune e Città Metropolitana di Bologna–Destinazione Turistica