Sasso Marconi, chiusura temporanea della SP 37 “Ganzole” per disinnesco di un ordigno bellico

Domenica 26 settembre verrà chiuso un tratto della strada provinciale SP 37 “Ganzole” nel comune di Sasso Marconi per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico. Dalle 8 alle 12 non sarà percorribile il tratto dal km 6+500 al km 8+450. Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato sulla strada provinciale SP 58 “Pieve del Pino” e sulla strada comunale via Val di Setta.

Rimangono comunque percorribili, in quanto non comprese nella zona di pericolo, via Porrettana storica (via Kennedy a Sasso Marconi) in direzione Casalecchio di Reno – Porretta Terme, la SS64 (con uscita su via San Lorenzo – via Ponte Albano a Sasso Marconi) in direzione Casalecchio di Reno – Castiglione dei Pepoli e la SP 58 (da Pian di Macina) in direzione Pianoro – Castiglione dei Pepoli.