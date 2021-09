Carpi: utilizzavano un appartamento disabitato utilizzato per preparare le dosi di cocaina. Due arresti

Ieri sera, all’Arma di Carpi è pervenuta segnalazione di movimenti sospetti in un condominio nel centro storico che facevano ipotizzare possibili traffici di sostanze stupefacenti. I Carabinieri si sono attivati immediatamente appostandosi nei paraggi e monitorando la situazione. Dopo un paio d’ore due uomini entravano nel condominio prelevando delle bustine nascoste nel vano dei contatori. Se ne conteranno 29, per un totale di circa trenta grammi di cocaina. I due, entrambi trentaquattrenni, venivano immediatamente bloccati e tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un appartamento disabitato, ma nella loro disponibilità, i militari hanno trovato numerose bustine per il confezionamento della cocaina dello stesso tipo di quelle già sequestrare, oltre a denaro contante e bilancini elettronici di precisione.