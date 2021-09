F1: Gp Russia, Sainz parte in prima fila

Carlos Sainz e la Scuderia Ferrari Mission Winnow sono stati protagonisti di un’ottima qualifica nel Gran Premio di Russia a Soci. Lo spagnolo ha disputato il miglior sabato della sua carriera in Formula 1 conquistando per la prima volta un posto in prima fila. Charles Leclerc, invece, ha preso parte solamente al Q1, passando il turno ma rinunciando a continuare a girare dal momento che domani sarà costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento dopo aver sostituito la power unit. Per lui solo qualche tornata utile a provare la SF21 in condizioni di pista bagnata.

La Scuderia Ferrari avrà dunque le sue due vetture alle estremità della griglia di partenza, con Carlos davanti e Charles in fondo al gruppo. Entrambi sono attesi da una domenica molto impegnativa, nella quale Sainz sarà chiamato a gestire e Charles, al contrario, ad attaccare il più possibile con l’obiettivo di centrare un posto in zona punti. La partenza è prevista alle 15 locali (14 CET), il meteo è atteso variabile ma secondo le previsioni attualmente disponibili non dovrebbe piovere.