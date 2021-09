Monopattini, arrivano in città i mezzi di Bird e Link

Ha avviato il servizio in città in questi giorni il nuovo operatore di noleggio di monopattini elettrici Bird rides Italy srl di Milano e un altro operatore, Link your city Italia srl che ha sede a Torino, partirà a breve. Complessivamente, a partire dal mese di ottobre, gli operatori che offriranno il servizio di sharing saranno cinque (tre vecchi e due nuovi): Vento/Wind, Helbiz, Togo, Link e Bird, per un totale di 860 mezzi in circolazione.

I due nuovi operatori sono recentemente stati autorizzati al servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, dopo aver presentato richiesta nell’ambito del nuovo avviso pubblicato dal Comune nel mese di giugno ed essere risultati in regola con i requisiti previsti. Entrambi gli operatori metteranno in circolazione 200 mezzi ciascuno e offriranno il servizio 24 ore su 24 con autorizzazione fino al 30 settembre 2024. L’operatore Link offrirà il servizio a utenti maggiorenni, mentre Bird estende l’utilizzo dei propri mezzi a utenti a partire dal 14esimo anno di età (come prevede la normativa, gli utilizzatori in età compresa tra 14 e 18 anni per utilizzare il monopattino hanno l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo).

Sono state inoltre rinnovate fino a settembre 2024 le autorizzazioni di tre dei quattro operatori attivi a Modena: Helbiz con 200 mezzi, Togo con 60 mezzi, e Wind con 200 mezzi che, a seguito di cambio societario, saranno ora gestiti dalla Vento Mobility srl di Torino. A partire da venerdì 1 ottobre, invece, interromperà il servizio l’operatore De Feo/Twiga, che non ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e procederà al ritiro dei 40 mezzi in circolazione sul territorio cittadino.

Tutti i riferimenti degli operatori sono consultabili sulla sezione dedicata del sito istituzionale (www.comune.modena.it/servizi/mobilita-e-trasporti/servizio-di-sharing-di-monopattini), da cui è possibile scaricare anche il Vademecum per il corretto utilizzo dei mezzi.