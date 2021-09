F1, Gran Premio di Russia: Carlos sul podio in un pazzo finale

La Scuderia Ferrari Mission Winnow conquista il suo settimo podio nel Gran Premio di Russia in otto edizioni della corsa. Merito di Carlos Sainz, che ha comandato la corsa nelle prime fasi ed è poi stato bravo ad azzeccare i tempi per fermarsi ai box per montare gomme Intermedie negli ultimi giri di corsa, quando un acquazzone si è abbattuto sulla pista di Soci.

Charles. Meno fortuna per Leclerc che, dopo aver rimontato dalla penultima posizione, ha deciso di rimanere fuori con la pioggia ma è finito fuori pista perdendo tempo prezioso quando l’intensità della precipitazione si è fatta più importante. Il monegasco è riuscito a tornare ai box per cambiare le gomme ma è passato sul traguardo solo 15°. Prossima gara fra due settimane in Turchia.