Controlli della Polfer: due arresti alla stazione di Bologna per detenzione di stupefacenti

Controlli della Polfer: due arresti alla stazione di Bologna per detenzione di...

2 arrestati, 24 indagati, 3.300 persone controllate, 764 violazioni amministrative elevate e decine di veicoli controllati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale più di 300 pattuglie in uniforme e in abiti civili, con 59 treni presenziati.

Durante l’operazione di controlli straordinari “Stazioni Sicure” del 21 settembre scorso, organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale, gli agenti della Polfer di Bologna hanno arrestato due cittadini nigeriani, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di 7 dosi di eroina e circa 11 grammi di hashish, oltre a denaro contante e telefoni cellulari con diverse SIM. Tutto è stato sottoposto a sequestro.