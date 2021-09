Dal 1° ottobre, anche a Fiorano, accesso ai Servizi demografici solo con SPID

Dal 1° ottobre si potrà accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione solo tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), come previsto dalla normativa (lgge 120/20).

Questo vale anche per tutti i servizi on line offerti sul portale tematico dei Servizi Demografici del Comune di Fiorano Modenese, che consente ai cittadini di ottenere certificazioni anagrafiche e autocertificazioni senza recarsi allo sportello.

Le credenziali attualmente in uso per accedere al portale dei Servizi Demografici, ma anche a quelli di INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario Elettronico e altri non saranno più utilizzabili dal mese di ottobre.

Per ottenere le credenziali SPID occorre rivolgersi a uno dei 9 identity provider abilitati ad attivarle. Sul sito del Comune di Fiorano Modenese è disponibile un link con le informazioni per attivare le credenziali.

Per chi ha già le credenziali SPID con l’identy provider Lepida, sarà utile scaricare l’app LepidaID su smartphone per poter effettuare ingressi illimitati su tutte le piattaforme online che prevedono l’accesso con SPID; la modalità di ricezione codice OTP via sms rimarrà comunque attiva, ma con possibilità di un unico accesso al mese.