Round di investimento da 1 milione di euro per la digital company Endu

ROMA (ITALPRESS) – Endu, digital company leader nel mondo dello sport di endurance, ha concluso un round di investimento con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo di 1 milione di euro in matching con alcuni Business Angels. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita del primo player digitale nel mondo degli sport endurance quali running, cycling, triathlon, nuoto e sci.

Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da 200 milioni di euro sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di PMI innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso all’ecosistema imprenditoriale, per il rilancio economico del Paese. Gli investimenti del Fondo Rilancio Startup sono realizzati in co-investimento con investitori proponenti e sono effettuati, per quanto attiene agli investimenti iniziali nelle imprese target, attraverso lo strumento del finanziamento convertendo.

Endu durante il periodo di pandemia da Covid-19 ha innovato il suo bouquet di servizi, integrando nella sua piattaforma, alcuni importanti progetti che erano in pipeline nel biennio successivo, accelerando la componente media ed esperienziale per gli appassionati di sport.

Gli asset di business di Endu sono la base dati profilata, la piattaforma, i media, l’experience digi-field “creando un unicum per beginner, appassionati e agonisti nel trovare servizi, informazioni ed esperienze legate alle loro passioni – come si legge in una nota -. Questo crea touch point esclusivi e fortemente targettizzati per brand e territori verso gli appassionati e il potenziale mercato di oltre 4 mld che il mercato italiano vale nel suo insieme come spese afferenti a questo target”.

“Gli sport di endurance sono i più diffusi e praticati dalla popolazione over 20 anni. Il running, il nuoto e il ciclismo hanno da anni trend in forte crescita e sempre più costituiscono una motivazione turistica dominante. Si è aggiunta così per Endu una nuova linea di crescita legata al cicloturismo e al turismo sportivo in generale”, spiega il presidente, Andrea Balestrieri.

L’investimento del Fondo Rilancio Startup è volto a dare sostegno al rilancio del progetto in uscita dalla pandemia e a sostenerlo fino al prossimo importante round, previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, che permetterà a Endu di raggiungere il proprio obiettivo sul mercato italiano e lanciare l’espansione internazionale.

(ITALPRESS).