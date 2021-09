Tornano le proiezioni al Cinema Astoria. In sala “Tre Piani” di Nanni Moretti

Tornano le proiezioni al Cinema Astoria. In sala “Tre Piani” di Nanni...

Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 2 a lunedì 4 ottobre è la volta di “Tre piani”, un film di Nanni Moretti con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro. Nella giornata di lunedì, 5 euro per tutti. La proiezione è prevista sempre alle 21.00 con l’aggiunta di una proiezione pomeridiana, alle ore 18.30, nella giornata di domenica.

“Tre piani” è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l’ingresso della palazzina. Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla, anzi ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it