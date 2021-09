Venerdì 1 ottobre a Pavullo serata conclusiva della campagna elettorale di Graziano Pattuzzi

Venerdì 1 ottobre, ore 20.30, nell’hangar dell’aeroporto Paolucci a Pavullo serata conclusiva della campagna elettorale di Graziano Pattuzzi e della sua squadra.

“Sarà un momento di festa e confronto conclusivo prima delle elezioni – spiega il candidato del Centrosinistra Graziano Pattuzzi – un appuntamento per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale; un appuntamento per ringraziare ancora la mia squadra e tutti coloro che hanno creduto in me. Lavoriamo tutti insieme per valorizzare Pavullo come merita, per dare al nostro paese un futuro importante. Il 3 e 4 ottobre andate a votare e dateci fiducia per riportare Pavullo ad essere un punto di riferimento per il Frignano”.