Reggio Emilia, il sindaco Vecchi e l’assessora Curioni hanno incontrato la ministra dell’Educazione dell’Ecuador María Brown Pérez

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni hanno incontrato questa mattina, in Sala del Tricolore, la ministra all’Educazione dell’Ecuador María Brown Pérez. Si tratta della prima visita istituzionale a Reggio Emilia da parte di un rappresentante di governo estero dall’inizio dell’emergenza legata al Covid 19.

“Queste settimane – ha detto il sindaco Luca Vecchi – segnano la ripresa delle relazioni internazionali sviluppate dalla nostra città in ambito educativo. Dall’inaugurazione della mostra-atelier in Croazia, alla visita della ministra dell’educazione dell’Ecuador, fino alla delegazione del governo della Romania e della città di Bucarest la prossima settimana. L’America Latina e in particolare l’Ecuador ha un interesse e un dialogo storico con il Reggio Emilia Approach che con questa visita rilanciamo e rinnoviamo”.

“Il nostro paese – ha affermato la ministra Brown Pérez – sta lavorando per promuovere un percorso di educazione allo sviluppo sostenibile. Un tema centrale per il futuro del nostro paese e vorremmo percorrerlo confrontandoci con l’esperienza educativa di Reggio Emilia”.

“Con la ministra Brown Perez – ha aggiunto l’assessora Raffaella Curioni – ci siamo confrontati sugli strumenti e le azioni educative che le nostre realtà hanno sviluppato in questi ultimi due anni a seguito della pandemia. In particolare, con la ministra abbiamo concordato di condividere il progetto di Scuola diffusa che è di grande interesse per il suo paese”.

L’incontro in Sala del Tricolore arriva a conclusione di una due giorni reggiana dedicata ai temi dell’educazione, durante la quale la ministra – accompagnata dal console ecuadoriano a Genova Gustavo Palacio – ha fatto visita al Centro internazionale Loris Malaguzzi. Dopo aver incontrato il presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia Cristian Fabbi e il direttore Nando Rinaldi, la presidente di Reggio Children Claudia Giudici e la presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, la ministra Brown Pérez ha quindi visitato la Scuola dell’infanzia e Primaria all’interno del Centro internazionale. Qui ha avuto modo di confrontarsi con Annalisa Rabotti, pedagogista dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, e con il personale della scuola.

L’Ecuador fa parte, all’interno della rete Red Solare Ecuador, del network dei Paesi con cui Reggio Children interagisce più stabilmente e da più tempo per la diffusione e la promozione del Reggio Emilia Approach, nell’ambito delle proprie collaborazioni internazionali. Anche per questo la ministra Brown Pérez – nei giorni scorsi a Milano per partecipare alla Pre-Cop26 – ha espresso la volontà di visitare il Centro internazionale Loris Malaguzzi: la due giorni ha quindi avuto lo scopo di rafforzare la sinergia tra Reggio Emilia e l’Ecuador sul fronte dell’educazione.

La visita della delegazione ecuadoriana anticipa di una settimana un altro appuntamento legato ai temi dell’educazione: la prossima settimana, infatti, Reggio Emilia ospiterà una delegazione in arrivo dalla Romania guidata dal segretario di Stato presso il ministero dell’Educazione Maria Ștefania Manea.