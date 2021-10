Roller Hockey Scandiano, iniziano le amichevoli anche per i più piccoli

Inizia a carburare la stagione di tutta la società RH Scandiano. Iniziati i corsi per i più piccoli dai 4 ai 10 anni, il lunedì dalle 17 alle 18 ed il venerdì dalle 18 alle 19, ed anche tutte le sei squadre rossoblu sono ritornate regolarmente in pista per procedere con la preparazione atletica e tecnica in vista dell’inizio della Coppa Italia di ogni categoria dal 22 ottobre con la fase che si chiuderà entro l’anno.

Si parte subito oggi con la seconda gara del girone emiliano della Coppa Italia di Serie B. Alle ore 21:00 all’arcostruttura nella zona sportiva, l’avversario è l’Amatori Modena 1945 di Farina, primo in classifica dopo le due vittorie contro Pico e Pesaro. Domani dalle ore 17:00 la squadra Under 17 allenata da Daniele Uva sarà protagonista dell’8° Memorial Don Enrico Ripariche si terrà a San Daniele Po (CR) insieme ai padroni di casa del Pieve 010 e Amatori Wasken Lodi. Alle 17:00 l’esordio contro Lodi, alle 18 la gara contro il Pieve/Cremona. Domenica in Toscana per la prima squadra, continuando il suo percorso in vista della prima di campionato, sabato 23 ottobre alle ore 18, al PalaRegnani contro il Trissino 05. Alle 11 l’amichevole a Lido di Camaiore contro la Rotellistica Camaiore di Elia Guidi ed alle ore 18.30 un allenamento congiunto al PalaMaliseti di Prato con il Prato 54.

Daniele Uva è parzialmente soddisfatto dopo le prime due gare: “Stiamo lavorando per mettere in pista un gioco veloce e dispendioso a livello fisico. Sono parzialmente soddisfatto perchè abbiamo cercato questo tipo di gioco, anche se nella prima partita ci sono stati diversi errori difensivi che ci hanno penalizzati. Vercelli aveva un altro ritmo mentre con il Forte abbia giocato meglio. Ricordare Luca Iapichello è stata una grande emozione. Era un uomo di spogliatoio, era un amico e ci manca tantissimo”.

Nella foto di Alberto Bertolani, Alex Roca in azione contro l’ex Maniero durante il 1° Memorial Iapichello, Scandiano-Vercelli