Medolla: pensava che gli avesse rubato il cellulare, ferisce un uomo con il coltello. Arrestato

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Medolla sono intervenuti per una persona in difficoltà sdraiata a terra, in stato di ubriachezza. Nel corso dell’intervento del personale del 118 per soccorrere il 33enne, all’interno di un appartamento condiviso da tre persone, si è avvicinato un altro giovane dimorante nella casa il quale, pensando che fosse stato lui a rubargli il telefono cellulare, lo aveva colpito con un coltello cagionandogli una ferita al cuoio capelluto.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’aggressore 29enne e recuperare l’arma da taglio oltre a due dosi di cocaina. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dal Giudice, che ha disposto la misura cautelare col divieto di ritorno nella provincia di Modena.