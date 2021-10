Comunali 2021: a Pavullo si va al ballottaggio. Eletti i sindaci a Sestola, Montefiorino, Zocca, Palagano

A Pavullo si va al ballottaggio: fra due settimane si deciderà chi sarà sindaco tra Luciano Biolchini, sindaco uscente di centrodestra e il civico Davide Venturelli.

Per la terza volta consecutiva, Fabio Braglia (Palagano Presente) è sindaco di Palagano. Sindaco eletto anche a Zocca, è Federico Ropa (Zocca Civica). Giochi fatti anche a Montefiorino dove è stato rieletto Maurizio Paladini (Civiltà Montanara).

A Sestola eletto Fabio Magnani (Democrazia Progresso Solidarietà).

I ballottaggi il 17 e il 18 di ottobre. Domenica urne aperte dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio. Per votare sarà necessario portare con sé la scheda elettorale e un documento di identità valido. Non è ovviamente previsto il voto disgiunto: si può esprimere la preferenza solo per uno dei due candidati arrivati al secondo turno. Chi supera il 50% dei consensi sarà eletto sindaco. Nelle liste potrebbero comparire ulteriori simboli rispetto a quelli del primo turno.