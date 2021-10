Successo a Maranello per il Gran Premio del Gusto

Una bellissima giornata tra sapori e motori per celebrare le eccellenze del territorio. Il Gran Premio del Gusto, andato in scena domenica 3 ottobre a Maranello, ha raccolto l’entusiasmo e la partecipazione di tanti: un bel successo per la manifestazione organizzata da Comune e Consorzio Maranello Terra del Mito. Dal percorso del gusto ai laboratori di cucina per bambini, dalla sfilata dei trattori alle auto del cinema, dalla disfida della piadina alle premiazioni del Gran Premio dell’Aceto Balsamico: una giornata piena di eventi che ha riportato al centro la voglia di stare insieme.

“E’ stata una vera giornata di festa”, è il commento del sindaco Luigi Zironi. “Un appuntamento come questo riporta in primo piano la socialità e l’incontro tra le persone, qualcosa di cui la nostra comunità sentiva fortemente il bisogno. E’ un evento che valorizza le tradizioni della nostra terra, dai prodotti tipici ai motori, e promuove l’economia locale, dalle aziende agricole ai negozi”.

Ricchissimo il programma della kermesse con protagonisti i sapori della tradizione e della filiera agroalimentare locale, che è stato possibile assaggiare in un percorso del gusto attraverso gli stand di aziende e produttori in piazza. Adulti e bambini si sono cimentati in prima persona in sfide e laboratori culinari: i primi con la disfida della piadina romagnola con la chef Albarosa Zoffoli, vinta da Valentina Giaroli, i secondi in workshop di cucina a loro dedicati. Tanto spazio anche per i motori, con le Ferrari esposte davanti al municipio, le macchine agricole e i trattori antichi. Apprezzatissime e molto fotografate le auto del cinema e della tv, dal Maggiolino Herbie al Generale Lee di Hazzard, dalla Duetto del Laureato alla Ferrari 308 di Magnum P.I., dalla Dune Buggy di “Altrimenti ci arrabbiamo” alla Bianchina di Fantozzi. E poi lo shopping, con i negozi aperti e il mercato della Versilia Forte dei Marmi in Via Claudia, l’inaugurazione della mostra per i trent’anni del Circolo fotografico Blow Up, il Trofeo di Bocce Scaramelli (vinto da Daniele Lanfranconi) e le tradizioni come la cottura del mosto e la premiazione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale del Comitato Maranello Tipico, vinto quest’anno da Luigi Pramazzoni. Svelati in anteprima anche i nuovi cartelli stradali “Maranello Terra di Balsamico” che saranno collocati nei prossimi giorni a Pozza, San Venanzio, Gorzano e Bell’Italia: il giusto riconoscimento, anche visivo, di una delle ricchezze del territorio.