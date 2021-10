Bologna: evade dagli arresti domiciliari per molestare l’ex compagna. La Polizia di stato lo arresta

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, su segnalazione della Sala Operativa, è intervenuta presso via Caravaggio nei pressi del parco Campo di Marte, dove una giovane madre aveva riferito che il suo ex compagno, G.P. 31enne di nazionalità italiana, già sottoposto presso il proprio domicilio alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per precedenti maltrattamenti nei confronti della donna, e gravato da un divieto di avvicinamento all’abitazione della richiedente, si aggirava intorno alla dimora creandole uno stato di grave stress e panico.

Sul posto gli equipaggi della Squadra Volante constatavano lo stato di disagio in cui la donna si trovava a causa della presenza, fino a pochi minuti prima, dell’ex compagno. Mentre la giovane madre veniva tranquillizzata, si attivavano le procedure per il rintraccio dell’uomo, poi individuato in via Papa Giovanni XXIII. Alla vista della Volante il 31enne ha tentato di dileguarsi a bordo della sua bicicletta. Raggiunto e identificato è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per i dovuti accertamenti, quindi tratto in arresto per il reato di evasione in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.