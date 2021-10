A ritrovarsi con un manto completamente rinnovato, a seguito dei lavori di rinnovo degli asfalti, sono stati via Brolo Sotto, per un tratto di 311 m, via Madonna della Tosse, per 745 m, via per Rubiera per 215 m, via per Marmirolo per 540 m.

Complessivamente, in questa tranche di interventi, sono stati asfaltati 1811 m di strade, per un importo totale di circa 93mila euro. I lavori sono stati eseguiti dal 20 al 24 settembre 2021.