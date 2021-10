Aido Modena promuove la cultura del dono insieme ai campioni del mondo

In occasione della settima edizione di #DonoDay2021, un giorno voluto dall’Istituto italiano della donazione (IID) e dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana, celebrata in tutta Italia lunedì 4 ottobre, AIDO Provinciale di Modena, AIDO Emilia Romagna e Aics comitato provinciale di Modena organizzano un weekend a Maranello nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio l’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule al fine di trapianto terapeutico, nonché quella di esprimere in vita il proprio consenso alla donazione, oggi possibile anche al momento del rinnovo della carta di identità.

Si tratta di due giorni caratterizzati da numerose iniziative, che avranno come protagonista la nazionale italiana di pallavolo Trapiantati e Dializzati, campione del mondo in carica.

Il programma della manifestazione prevede nella giornata di sabato 9 la presentazione e il saluto della nazionale Trapiantati e Dializzati alle 11 nella sala conferenze della biblioteca Mabic a Maranello (via Vittorio Veneto 5). La nazionale Aned sarà poi presente al convegno che si terrà nella stessa sala alle 16, in cui esponenti dell’associazione Vita che rinasce Odv – Trapiantati di fegato sezione di Modena porterà all’attenzione della platea “testimonianze di persone trapiantate e familiari di donatori” mentre la dottoressa Valentina Totti del centro nazionale trapianti interverrà sul tema “Come evitare problematiche muscolo-articolari prima dell’attività sportiva”.

Domenica 10 ottobre, ci si sposta alla palestra E. Messineo di Maranello (via Fornace 53), dove alle 9.30 si terrà l’esibizione del gruppo Hip Hop One Shot Crew della palestra Sport Center ASD di Nonantola e alle 10 si disputerà un incontro amichevole di pallavolo misto tra la nazionale italiana trapiantati e dializzati e la selezione Over 50 di AIDO Modena.

Per tutto il periodo della manifestazione, che si svolgerà nel totale rispetto di tutte le normi anti-contagio vigenti, sarà in funzione uno spazio informativo a cura di AIDO Sezione Provinciale di Modena. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Maranello.